Es muss nicht immer ein Papier-Beleg sein: Um die Instore-Experience mit einem datenbasierten Digital Signage-Ansatz weiter zu verbessern, haben Dimedis und Warrify eine Kooperation gestartet. Einer der Use Cases ist dabei, Belegdaten nicht in Papierform auszudrucken, sondern in Form eines interaktiven Belegs an die Endkundinnen und -kunden zu überreichen. Somit sollen Händler die Möglichkeit bekommen, auch nach dem Einkauf, über die Werbemöglichkeiten am digitalen Kassenbeleg mit ihrer Kundschaft zu kommunizieren und sie dabei potenziell in Leads zu verwandeln.

Dabei soll es aber in Sachen Datennutzung nicht bleiben: Mit Warrify Insights werden die In-Store-Tracking-Daten – mittels Tracking-ID – mit Verkaufsdaten – Purchase-ID inklusive Customer-ID, falls vorhanden – kombiniert. Dadurch kann nicht nur die Journey im Store sowie das Bewegungsbild der Kundschaft allein betrachtet werden, sondern auch in Kombination mit dem, was sie tatsächlich gekauft haben. Dahinter steht die Technologie des ID-Stitching: das Verknüpfen von IDs, um Datenpools aus verschiedenen Quellen einer einzigen anonymen ID zuzuordnen. Dimedis nutzt diese Technologie demnach, um ihren Digital Signage Content und zudem das Instore Radio Medium an die Gegebenheiten im jeweiligen Store anzupassen.

Mithilfe von digitalen Touchpoints und IoT-Sensoren von dimedis führen Retailer ihre Kund:innen spielerisch und unterstützend durch ihre Einkaufsreise. Durch die Aggregation aller relevanten Daten erhalten Sie wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten entlang der Omnichannel-Reise. Die neue Partnerschaft bietet den Einzelhändlern dabei noch mehr Möglichkeiten, ihre Inhalte an verschiedene Datenströme anzupassen und zusätzliche Einnahmequellen durch Medienbudgets im Einzelhandel zu erschließen.

Dimedis und Warrify stellten den Use-Case auf der Euroshop 2023 vor; hier war er in eine komplette, daten- und digital unterstützte Customer Journey von Dimedis integriert.