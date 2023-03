Die erste Auslandsreise als Monarch hat König Charles III. und seine Frau Camilla nach Deutschland geführt. Für zwei Tagen besuchte das Königspaar die Bundeshauptstadt Berlin um anschließend mit dem Zug nach Hamburg zu fahren um Deutschlands zweitgrößte Stadt und den Hafen zu besuchen.

Ströer nutzte seine Public Video Displays und LED-Screens an den Bahnhöfen um das Königspaar mit animierter britischer Fahne zu begrüßen. In Hamburg setzte Ströer auf Public Roadside Screens und andere digitale Stadtinformationsanlagen entlang der Fahrtstrecke für die Begrüßung.

Besonders stolz ist man bei Ströer auf die Tatsache, dass der königliche Content Just in Time parallel zur königlichen Limousine ausgespielt wurde. Vor einigen Jahren wäre Content-Ausspielung in Echtzeit noch unmöglich gewesen.