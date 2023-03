Mit dem K3931-N hat Kontron ein neues MITX-Motherboard angekündigt, das auf Intel Core I3-Prozessoren sowie Intel-Prozessoren der Serie N mit neuester UHD-Gen12-Grafik basiert. Damit erweitert Kontron seine Produktfamilie kompakter Motherboards, die in Deutschland entwickelt und hergestellt wurden. Das K3931-N MITX ist in vier Varianten mit unterschiedlichen CPUs erhältlich und eignet sich für den Einsatz in den Bereichen Casino Gaming, Digital Signage, Kiosk, POS/POI, Ticketing sowie für Anwendungen in der Industrie und Medizintechnik.

Das K3931-N MITX ist mit bis zu drei Display-Ports V1.4a, einem Embedded DisplayPort V1.4b (4K) sowie einem Dual-Channel LVDS (24bit) ausgestattet und unterstützt bis zu drei unabhängige Displays mit 4K-Auflösung (2x 4K + 1x FHD). Es verfügt außerdem über Erweiterungssteckplätze für PCIE und zwei M.2-Anschlüsse sowie über weitere Schnittstellen, darunter GPIO, vier Com-Ports und vier USB 3.2 Gen2. Zudem unterstützt es CCTalk. Als Memory kommt ein SODIMM-Sockel für DDR5-Speicher mit bis zu 32 GB zum Einsatz. Das Motherboard ist für den 24/7-Dauerbetrieb und einen erweiterten Temperaturbereich von bis zu 60 Grad Celsius ausgelegt.

Muster ab Q3 2023 erhältlich

Die Intel Core I3 sowie die Intel-Prozessoren der Serie N verwenden dieselben Efficient-Cores und Intel UHD-Grafikprozessoren wie die Intel Core-Prozessoren der 12. Generation, die auf der XE-Architektur basieren. Dadurch soll die Portierung von Anwendungen und Lösungen über Intel CPU-Performance und Leistungsbereiche hinweg erleichtert werden. Zusätzlich wird Intel AVX2 und Intel Deep Learning Boost unterstützt. In Kombination mit bis zu 32 Execution Units sollen beschleunigte Deep-Learning-Inferenz und Medienverarbeitung für unterschiedliche Edge-Anwendungen möglich sein.

Je nach Anforderung an die Rechenleistung stehen vier Versionen zur Verfügung. Die Variante N6 ist mit dem Intel Core I3 N305 Prozessor ausgestattet, das K3931-N4 mit dem Intel N200. Eine weitere Variante ist das N2, das den Quad-Core Prozessor Intel N97 bietet. Die Variante N1 verfügt über einen Intel N50-Prozessor.

Erste Muster werden ab dem 3. Quartal 2023 verfügbar sein. Hinzu kommt Zubehör wie das Smartcase S730-Gehäuse sowie aktive und passive Kühler.