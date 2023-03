M-Cube, der europäische Marktführer für digitale In-Store-Erlebnisse, hat die Übernahme des niederländischen Unternehmens Notice Group mit Hauptsitz in den Niederlanden und Niederlassungen in Spanien abgeschlossen. Wie der Gründer und Präsident der M-Cube Group, Manlio Romanelli, kürzlich exklusiv auf invidis bekannt gab, konnte M-Cube das Jahr 2022 mit einem organischen Wachstum von mehr als 25% abschließen.

Der Kauf von Notice ergänzt das Portfolio von M-Cube, das mehr als 500 Marken und über 50.000 Installationen in über 100 Ländern der Welt umfasst. M-Cube setzt damit den geografischen Expansionskurs fort, der in den letzten vier Jahren durch fünf Akquisitionen verfolgt wurde und der es ermöglicht hat, zu einem der europäischen Marktführer für digitale In-Store-Lösungen zu werden.

Easyscreen – nicht zu verwechseln mit Easescreen

Die 1999 gegründete Notice Group, zu der Notice Branded Media und Fairview Indoor Media gehören, bietet Digital Signage, Audio Branding, Content Creation und interaktive In-Store-Lösungen. Notice liefert seine exklusiven Digital Signage Lösungen an 8.000 Kunden in über 12.000 Installationen in ganz Europa. Die Notice-Gruppe setzt dabei auf die selbstentwickelte Digital-Signage-Plattform Easyscreen, nicht zu verwechseln mit der Grazer Easescreen. Der Kundenstamm umfasst ein Mix aus kleinen, mittleren und großen Direktkunden sowie indirekt ein Netzwerk von Wiederverkäufern und Partnern.

34 neue Mitarbeiter werden die M-Cube Gruppe in den Büros in Amsterdam und Barcelona verstärken. Das bestehende Management-Team von Notice, Hans de Boer (COO) und Rob Rietvield (CCO), wird die Notice-Gruppe weiterhin leiten. Auch Emile van Maasdam (ehemaliger Miteigentümer der Notice Group zusammen mit Rory Ligthart) wird der Gruppe weiterhin als Berater zur Verfügung stehen. Mit dieser Akquisition erweitert M-Cube sein Know-how auf dem innovativen niederländischen Markt. Die Übernahme ermöglicht es M-Cube, seine Aktivitäten auf neue Bereiche wie Gastgewerbe, Freizeit, Gesundheitswesen und Fitness auszudehnen.

invidis Kommentar: Mit der Übernahme von Notice Branded Media baut M-Cube seine europäische Marktabdeckung aus. Nicht nur in den Niederlanden und Spanien – den Heimatmärkten des Easyscreen-Anbieters – sondern auch im größten osteuropäischen Markt in Polen. Mit weltweit über 50.000 Installationen für mehr als 500 Marken ist M-Cube sehr breit aufgestellt – sowohl in Bezug auf Branchen als auch geografisch. Notice mit seiner Digital Signage Software-Plattform Easyscreen erweitert nun das M-Cube Portfolio um 8.000 kleine und mittelständische mehrheitlich Direktkunden in geografischen Märkten in den M-Cube bisher noch nicht so stark aufgestellt war wie in Italien, Frankreich oder Großbritannien.

CCO Rob Rietveld kommentiert: „Die DNA unserer Unternehmen ist sehr ähnlich: Wir verfolgen beide einen kundenorientierten Ansatz und kombinieren Technologie, Inhalte und Design. Wir sehen diese Übernahme als eine großartige Gelegenheit, unser Geschäft als Teil einer größeren europäischen Gruppe weiter auszubauen.“

M-Cube CEO Bernd Hofstoetter kommentiert: „Diese Akquisition ermöglicht es der M-Cube Group, ihre Präsenz in den Niederlanden und Spanien, wo wir bereits tätig sind, zu konsolidieren. Wir freuen uns, das Team von Notice bei der M-Cube Group begrüßen zu dürfen. Unsere kombinierten technischen und kreativen Fähigkeiten werden unsere Zukunft fördern und es uns ermöglichen, in Sektoren zu expandieren, die wir bisher noch nicht abgedeckt haben, so dass wir unseren Kunden in jedem Markt neue, hochwertige Dienstleistungen anbieten können.“