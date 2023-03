Die großflächigen DooH-Formate von APG|SGA an Schweizer Bahnhöfen lassen sich jetzt auch über Ringier Advertising buchen: Der Vermarkter integriert die E-Boards im 16:9-Format in sein Omnichannel-Angebot. Die 55 Screens bietet er Werbetreibenden innerhalb maßgeschneiderter Crossmedia-Pakete an. Die Boards befinden sich in den großen Schweizer Bahnhöfen und erreichen laut APG|SGA während zwei Wochen 8,5 Millionen Kontakte.

„Die E-Board-Produkte sind ein wichtiger Teil unseres umfassenden Angebotes im Bereich der digitalen Außen- und Bewegtbildwerbung, und die Zusammenarbeit mit Ringier Advertising wird es uns ermöglichen, noch mehr Werbetreibende aus dem Print- und Digitalmarkt zu gewinnen“, sagt Andy Bürki, Leiter Advertising Market von APG|SGA.

„Für Ringier Advertising ist die Zusammenarbeit mit APG|SGA eine großartige Chance, um unser Werbeangebot mit dieser attraktiven Möglichkeit im Bereich der digitalen Außenwerbung zu erweitern“, sagt Thomas Passen, Managing Director bei Ringier Advertising.

Die E-Boards lassen sich sowohl national, lokal als auch programmatisch buchen. Eine erste Pilotkampagne mit den DooH-Formaten realisierte Ringier Advertising in Zusammenarbeit mit dem Jungfraubahnen Management.