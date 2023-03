Im Januar 2023 konnten die Salzburger Brad Pitt in Überlebensgröße sehen: in der St.-Julien-Straße war ein großes Plakat mit dem Hollywood-Star, der zusätzlich Global Brand Ambassador für den Kaffeemaschinenhersteller De’Longhi sehen. Immer wieder wirbt De’Longhi mit Brad Pitt, auch in OoH-Kampagnen. Als Außenwerber war Epamedia mit an Bord.

Auf dem Motiv genießt der Schauspieler eine Tasse Kaffee, im Hintergrund ist die Premium-Kaffeemaschine Primadonna Soul von De’Longhi zu sehen. Die Plakataktion war in eine globale Kommunikationskampagne eingebettet. Zusammen mit den Agenturen Mediaplus Austria und Wirz Kreativ wurde auf die Ziele Sichtbarkeit, Imagebildung und Brand Awareness gesetzt.

„De’Longhi hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erfahren und konnte sich so als Authority in Coffee positionieren. Um diesen Kurs beizubehalten, wollen wir in Österreich verstärkt im Westen auf die Marke aufmerksam machen. Für dieses Ziel erscheint uns das Bigboard in Salzburg bestens geeignet“, erklärt Eva Haimerl, Marketing Manager De’Longhi.

„Bigboards bieten ideale Bedingungen für spektakuläre Außenwerbung. Das Baugerüst in der St. Julien Straße bildet den perfekten Hintergrund für den „perfekten Kaffeegenuss“, den die Kampagne von De’Longhi kommuniziert. Denn: Die top frequentierte Lage in der Stadt, dazu die große Fläche – hier lassen sich viele Menschen erreichen“, erläutert Laurin Wondra, Key Account Manager bei Epamedia.