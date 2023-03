Der Plakadiva-Wettbewerb des FAW um die beste OoH-Werbung 2023 geht in die nächste Runde: 34 Kampagnen stehen auf der Shortlist. Sie sind nominiert in den Kategorien Beste Kreation, Beste Innovative Nutzung, Beste Mediastrategie sowie in der neuen Sonderkategorie: Bester Einsatz von Out-of.Home zum gesellschaftlichen Nutzen.

Die Jury wählte die Nominierten aus insgesamt 129 Einreichungen aus. In jeder Kategorie wird die Plakadiva in Gold, Silber und Bronze verliehen. Die Preisverleihung findet am 18. April im Münchner Werksviertel statt.

Hier die Übersicht aller Nominierten: