Digital-out-of-Home ist zurzeit eines der Werbegattungen, die von sich reden machen: Der Podcast „Klar und Direkt“ von Christian Kaeßmann und Christian Schröder beschäftigt sich mit aktuellen Themen aus Werbung und Marketing – und widmet immer wieder dem Thema Digital-out-of-Home eine eigene Folge. Seit dem Start des Podcasts im April 2022 beschäftigen sich bereits sechs Folgen mit unterschiedlichen Facetten des Themas.

Insgesamt haben Christian Kaeßmann, Geschäftsführer der Plan Mediaagentur und Beirat beim DMI, und Christian Schröder, Leitung Vertrieb WDR Mediagroup, mehr als 60 Episoden von „Klar und Direkt“ produziert. Im Hinblick auf DooH sehen die beiden Experten kaum eine Werbegattung, die sich so dynamisch entwickelt und viele spannende Optionen für Marken bietet. Wer trendrelevante Zielgruppen im öffentlichen Raum erreichen will, komme an Digital Out-of-Home nicht mehr vorbei.

„Wir befinden uns gerade in der Hochzeit, in der konventionelle, klassische Medien mit digitalen Kanälen und Möglichkeiten verschmelzen. DooH ist daher zwangsläufig eines der spannendsten Themen der Medienbranche. Deswegen haben wir auch eine ganze Serie dazu entwickelt“, sagt Christian Kaeßmann.

„Klar und Direkt“ – DooH-Folgen

Folge 29: „Außenwerbung oder digitales Marketing“

Folge 33: „Drinnen und Draußen“

Folge 37: „Speed of Storytelling“

Folge 44: „Tankstellenromantik“ (mit Frank Goldberg, IDOOH)

Folge 52: „Powerpoint-Animation für die Peking-Ente“

Folge 58: „Geht nicht gibt’s eben doch“

Weitere Folgen mit Digital-out-of-Home-Bezug wird es geben, da ist sich Christian Kaeßmann sicher: „DooH wird aufgrund seiner rasanten Entwicklung immer wieder Thema bei ‚Klar und Direkt‘ werden. Und Podcasts sind ja ein interaktives Format. Wir sind daher auch immer aufgeschlossen für Themeninput und für Gäste mit spannenden Inhalten.“