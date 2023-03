Derzeit touren zwei Sony-Teams durch Europa. An mehr als 60 Orten in 17 Ländern besuchen sie ihre Vertriebspartner und führen ihnen das Portfolio im Bereich Professional Displays and Solutions vor. Mit dabei haben die Teams verschiedene 4K-Displays der Bravia-Line. An den Geräten demonstrieren die Sony-Experten die Arbeitsplatzmanagement-Lösung Teos. Auf den Displays werden auch die auf der ISE gezeigten Bravia Supervisor-, Wayfinding-, Corporate-, Education- und Digital Signage-Lösungen zu sehen sein. Zuletzt führen sie die neue SRG-A40-Kamera mit automatischer Verfolgung vor.

Das Roadshow-Format ist neu bei Sony. Unterwegs sind die Teams mit einem „65 Quadratmeter großen Satellitenbüro“, wie Rik Willemse beschreibt, Head of Sales, Sony Professional Displays & Solutions Europe. Im Rahmen der Tour veranstaltet Sony auch lokale Events für seine Partner und Endkunden.

Die Tour zehn Wochen lang vom 27. März bis zum 2. Juni. Die Teilnahme erfolgt auf Einladung von Sony.