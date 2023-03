Cradlepoint bringt mit dem R2100 Series 5G einen Ruggedized-Router auf den Markt, der für die Dachmontage auf Fahrzeugen sowie die Außenmontage an IoT- und Digital-Signage-Installationen entwickelt wurde. Er integriert Modem, Antennen und Router in einem Gehäuse, das gemäß IP67-Standard gegen Witterungseinflüsse, Vibrationen, Stöße und Vandalismus geschützt ist.

Das Modell funkt im Midband-Bereich von 5G und eignet sich damit für datenintensive Anwendungen – etwa für Predictive-Maintainance-Anwendungen im ÖPNV, für die Übertragung von Videodaten bei Polizei und Feuerwehr oder den Betrieb von Geldautomaten und hochauflösenden Digital-Signage-Installationen.

Der R2100 kommt ohne außen montierte Antennen und die damit verbundenen Kabel aus. Zudem lässt er sich per Power-over-Ethernet über das Lan-Kabel mit Strom versorgt werden. Der Router kann auch als 5G-Adapter für bestehende 4G-Wireless-WAN-Installationen von Cradlepoint und Drittanbietern fungieren.

Auch als Wifi-Quelle nutzbar

Zudem kann das Gerät im Captive-Modus als Wifi-Quelle dienen. So stellt der Router beispielsweise zusätzliche Bandbreitenabdeckung, wenn Einsatzkräfte Videos streamen oder Daten an Einsatzleitrechner – so genannte Computer-Aided-Dispatch-Systeme – übertragen.

Der R2100 wird mithilfe der Cloud-basiertenSoftware Cradlepoint Netcloud administriert und bietet eine einheitliche Sicherheitslösung der Enterprise-Klasse für Fahrzeug- und IoT-Installationen am Netzwerk-Edge. Essenzielle Funktionen sind dabei eine End-to-End-Verschlüsselung, eine Thread-Erkennung und Cyber-Abwehrfunktionen.

Außerdem stellt der R2100 Edge-Computing-Funktionen bereit, um mithilfe von Containern die Funktionalität des Gerätes zu erweitern. Über Netcloud können Administratoren Container erstellen, ausrollen und überwachen. Damit wird die Implementierung von zusätzlichen Funktionen durch Edge-Computing Anwendungen einfacher und sicherer.

Der R2100 ist ab sofort über Cradlepoint-Wiederverkäufer erhältlich.