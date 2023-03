Die Lang AG erweitert ihren Vermietpark in Kooperation mit MCI um vier Arcadia-Interkom-Systeme. Die Geräte des Herstellers Clear-Com sind auf hochwertige Audioübertragung in Echtzeit ausgelegt. Sie sollen eine individuell anpassbare Kommunikationsstruktur ermöglichen und sich damit für eine Vielzahl von Veranstaltungen eignen.

Sven Bauschke, Product Specialist Image Processing & Event IT bei der Lang AG, sagt: „Mit der Arcadia Zentralstation haben wir ein System gefunden, das wir unseren Kunden bedenkenlos für kleine Intercom-Lösungen am Set anbieten können. Bis zu sieben Kamerazüge können an die Arcadia angeschlossen werden und auch die Dante-Anbindung verleiht dem Intercom-System eine hohe Flexibilität. “

Das System lässt sich über einen Browser und über das Bedienfeld am Gerät steuern und programmieren. Die Vorderseite ist ein übersichtliches Frontpanel mit zwei Touchscreens, einem integrierten Headset- sowie Mikrofonanschluss und einem Lautsprecher. Die genutzten Frequenzen sind anmeldefrei und im DECT-Frequenzbereich unterwegs. Einen weiteren Vorteil soll die flexible Erweiterung der drahtlosen Beltpacks bieten.

Das Arcadia-System kann zum Beispiel als Interkom-System für kleine Flightcase-Regien dienen. Laut Nicolas Gajek, Sales Manager bei MCI, ist die Bedienung einfach zu erlernen. Außerdem überzeuge das System mit seinem Preis-Leistungsverhältnis.