Das Elektroauto MG4 Electric von MG Motor Austria war Hauptdarsteller der ersten österreichweiten Programmatic-DooH-Kampagne, die im Retail-Media-Netzwerk von Mediamarkt lief. Die 7.000 Screens in 53 Märkten, die von Goldbach Austria vermarktet werden. Dabei wird der MG4 mit einer Vielzahl von relevanten Targeting-Merkmalen in Szene gesetzt. Unter anderem fließt die Kundenfrequenz wieder in die Kampagnenoptimierung ein.

„Als junge Marke am österreichischen Markt ist es unser Ziel eine Vielzahl potenzieller Kundinnen und Kunden anzusprechen. Speziell bei sogenannten Awareness-Kampagnen ist es oftmals notwendig, neue Wege zu gehen und kreativ zu werden. Die Kunst dabei ist sicherlich, Chancen zu erkennen. Aus diesem Grund wollen wir gemeinsam mit Goldbach Austria als First-Mover dieses neuartige und innovative Werbemedium österreichweit bespielen und nutzen“, erklärt Seyla Hodzic, Head of Marketing bei MG Motor Austria.

Durchgeführt wird die Kampagne von der Agentur UM Panmedia und ihrer Special Unit Matterkind.

Ralf Schalkhammer, Sales Director TV & DooH bei Goldbach Austria, erläutert: „Die programmatische Nutzung von Digital-out-of-Home hat bei unseren Geschäftspartnern in den letzten zwei Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und wird zunehmend als ein zentraler Erfolgsfaktor für eine effiziente Kampagnenausspielung im Out-of-Home Bereich gesehen. Hier ist Goldbach Austria der klare Marktpionier, und wir sind besonders happy, dass wir unseren Kunden neben einem umfassenden Portfolio auch die entsprechende Beratungskompetenz anbieten können.“

Insgesamt lassen sich mit dem Mediamarkt-Netzwerk bis zu 3,5 Millionen Werbemittelkontakte pro Woche generieren. Die Screens befinden sich in den Abteilungen Computer, Entertainment, TV, Weißware sowie im Kassenbereich.