Goldbach Austria baut sein Programmatic-DooH-Angebot aus: In 52 österreichischen Mediamärkten können nun Screens über Goldbach programmatisch gebucht werden. Die insgesamt 7.898 Screens an 756 Standorten erreichen laut Goldbach Austria 85,17 Millionen Bruttokontakte in 2 Wochen.

Somit können über die Mediamarkt-Screens insgesamt bis zu 3,5 Millionen Werbemittelkontakte pro Woche erzielt werden. Die Bildschirme sind im Kassenbereich sowie in den Abteilungen Weiße Ware, Computer, Entertainment und TV verteilt.

Neben den klassischen Targeting-Möglichkeiten, wie Ort und Uhrzeit, kann die Kampagneneffizienz mit First Party, Second Party oder Third Party Data nochmals erhöht werden. Die Ausstrahlung der 10-sekündigen Spots erfolgt im 600 Sekunden-Loop.

Mediamarkt/Saturn und Retail Media Retail Media erlebte während der Pandemie im Lebensmitteleinzelhandel einen Boom, mittlerweile erkennen auch andere Retailer wie Obi die Potenziale – sowohl online als auch instore. Auch Mediamarkt/Saturn in Deutschland hat vor kurzem in Retail Media investiert und eine Omnichannel-Plattform für die Vermarktung seiner Werbeplätze gelauncht. Allerdings konzentriert sich die Plattform auf den Webshop, die Digital Signage-Systeme in den Stores sind noch nicht integriert, wie eine Unternehmenssprecherin gegenüber invidis bestätigte.

„Wir setzen seit Jahren auf den konsequenten Ausbau der Inhouse-Media-Channels und bieten somit der Werbewirtschaft, allen voran unseren Lieferantenpartnern, die Möglichkeit, diese Retail-Media-Produkte effizient zu nutzen. Der Schritt der programmatischen Anbindung all unserer Instore TV-Geräte gemeinsam mit Goldbach unterstreicht unsere Leidenschaft für digitale Innovationen und Automatisierung“, erklärt Andreas Höglinger, Marketing & E-Commerce Director von Mediamarkt Österreich.

Goldbach Austria immer programmatischer

Damit ist überwiegende Anteil des DooH-Netzwerks von Glodbach Austria inzwischen programmatisch angebunden. Die Inventare der Partner View Elevator, monitorwerbung und der Österreichischen Post wurden erst kürzlich programmatisch angebunden.

Die Screens sind österreichweit in Ballungszentren, aber auch in ländlichen Gebieten angesiedelt. Man erreicht laut Goldbach 64,6 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher zwischen 14 und 69 Jahren.

„Digital First heißt es künftig auch in der Außenwerbung, denn die Möglichkeiten in diesem Bereich wachsen praktisch täglich. Programmatic Digital-out-of-Home Advertising ist die zeitgemäße Werbeform, um mit Video Ads datenbasierte Echtzeitkampagnen im öffentlichen Bereich zu ermöglichen. Der vollautomatische und individualisierte Einsatz der Werbeflächen bietet höchste Flexibilität und kann Kampagnen an das reale Umfeld anpassen, was die Aufmerksamkeit der Zielgruppe erhöht“, erläutert Ralf Schalkhammer, Sales Director TV & DooH bei Goldbach Austria.