Die Obi First Media Group, ein Tochterunternehmen der bekannten Baumarktkette, bietet dessen Kunden seit 2018 Retail Media an. Den Werbepartnern bietet das Unternehmen eine große Kundenbasis an, hauptsächlich online: Obi verzeichnet mehr als 30 Millionen monatlichen Online-Shop-Visits in Deutschland und Österreich und mehr als eine Million Fans auf den Social-Media-Kanälen. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Kundenbasis der mehr als 3,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer der heyobi-App, die über unterschiedliche Kanäle hinweg verschiedene Serviceleistungen wie etwa die persönliche Videoberatung in Anspruch nimmt.

Digital Signage ist im Retail-Media-Paket dabei

Doch auch in den physischen Stores ist Retail Media präsent. Dafür sorgen knapp 300 Digital Signage-Flächen in den Obi-Märkten. In der Pandemie zeigte sich erstmals das riesige Potenzial von Retail Media im Digital Signage-Bereich (lesen Sie hierzu die weiterführende Analyse von Florian Rotberg).

Bislang wurden Kampagnen für mehr als 50 nationale und internationale Marken von Bosch über Kärcher bis Weber realisiert. Nun will Obi den Werbekundenkreis ausbauen – hin zu Marken, die im Home-and-Garden-Umfeld angesiedelt, aber nicht direkt im Baumarkt zu beziehen sind. Das Unternehmen bezeichnet die Platfformen als „ideales“ Umfeld, um Produkte über unterschiedliche Zielgruppen hinweg reichweitenstark zu platzieren.

„Mit einer jünger werdenden Kundschaft und der Digitalisierung auf allen Ebenen ändern sich auch die Ziele unserer Markenpartner. In den vergangenen Jahren hat die Obi First Media Group bewiesen, dass sie diese Transformation nicht nur erfolgreich meistern, sondern aktiv gestalten kann“, sagt Patricia Grundmann, Direktorin Retail Media der Obi First Media Group. Sie sieht in einem wachsenden Retail Media-Markt große Chancen für neue Zielgruppen und neue Markenpartner, die von unserer umfassenden Expertise und langjährigen Erfahrung profitieren werden.

Datenbasierte Analyse-Modelle

Christian von Hegel, Managing Director Corporate Marketing bei Obi, ergänzt: „Obi ist für unsere Partner aus vielen Gründen sehr reizvoll. Zuvorderst, weil wir eine der stärksten Marken in Deutschland überhaupt haben. In den vergangenen Jahren haben wir es zudem wie kaum eine andere Marke geschafft, junge Zielgruppen mit Social-Media-Formaten oder mit Live-Konzepten wie der Machbar in der Kölner Innenstadt von Obi zu begeistern. Hierfür haben wir zahlreiche Preise gewonnen, womit wir glaubhaft belegen können, dass nicht nur unsere Marke enorm stark ist, sondern dass wir im Zusammenspiel mit unseren Daten und Agenturen in der Lage sind, hocherfolgreiche Marketingkonzepte zu entwickeln. Konzepte, die wirken.“

Durch die plattformübergreifenden und umfassenden Datenauswertungsmöglichkeiten der Obi First Media Group sollen Markenpartner aus erster Hand eine tiefgreifende Analyse des Kauf- und Informationsverhaltens ihrer Zielgruppe sowie der Customer Journey erhalten.