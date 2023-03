Luxus-Automarken wie Porsche zählten zu den frühen Kunden von Premium-LED-Videowänden. Nicht verwunderlich, dass Porsche für die Präsentation der Sonderedition 911 Carrera Panamericana Special mit Samsung kooperierte: Auf einem exklusives Event im Porsche Center Mexico City setzte die deutsche Marke den Sportwagen vor einer The Wall All-in-One in Szene, auf der sie den Gästen einen Einführungsfilm vorführte.

Der Sonder-911er ist inspiriert vom Panamericana-Rennen in Mexiko, an dem Porsche 1952 erstmals mit dem Deutschen Herbert Linge teilnahm. Diese Geschichte präsentierte Porsche auf The Wall, den Samsung Mexiko zur Verfügung stellte. Mit Kooperationen wie dieser will Samsung seine Premium-Produkte gezielt in anspruchsvollen Märkten positionieren. Deshalb formt Samsung strategische Allianzen wie die mit Porsche für The Wall, um das Produkt als exklusiv zu vermarkten.