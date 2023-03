Eine Filmproduktionsstätte in der Nähe von Paris bietet jetzt virtuelle Produktion mit der größten Sony-LED in Europa an. Eine Fläche von 90 Quadratmetern hat die Crystal-LED-Wand, die jetzt in den Studios du Lendit von Seine Saint Denis steht. Es handelt sich um ein Modell der B-Serie mit 1,2 Millimetern Pixelpitch.

Produktionsstätte bringt sich up to date

Die 18 Meter breite und 5 Meter hohe, gebogene LED-Wand ist das Kernstück des neu eröffneten XR-Studios. Die Produktionsstätte von Studios de France besteht damit aus fünf einzelnen Studios. Für die neueste Addition arbeite das Unternehmen mit seinem Partner für virtuelle Produktion, Plateau Virtuel, zusammen. Die Produktionsfirma – eine Tochter der Novelty-Magnum-Dushow Group – arbeitet mit Sony-Technologie. Neben der Crystal-LED kommt die Venice-Kameraerfassungstechnologie zum Einsatz.

Sony liefert auch Kameratechnologie

„Das Projekt entstand, nachdem wir mit der Venice-Kamera eine Kampagne für die Europäische Weltraumorganisation in virtueller Produktion gefilmt hatten. Die Produktion war gut, aber Plateau Virtuel wollte noch weiter gehen, und so begann die Diskussion. Wie kann man die virtuelle Produktion auf ein höheres Niveau bringen, sowohl was die Reproduktion als auch was die Qualität am Set angeht?“, Fabien Pisano, Sales Director, Media Solutions bei Sony Europe. Diesen Anspruch sollte die Kombination aus Crystal-LED und Venice-Technologie erfüllen.

Die Videowand besteht aus 450 LED-Elementen, die jeweils aus acht Modulen gebaut sind. 15 Tage dauerte ihr Aufbau. Für Plateau Virtuel war wichtig, die LED-Wand hängend zu installieren, um LED- oder andere Böden darunter schieben zu können. Darüber hängt eine LED-Decke, die bei Bedarf integriert wird.

Im XR-Studio sollen zukünftig hochwertige Film- und AV-Produktionen entstehen. Aber auch die Fernsehproduktion will man damit unterstützen. Studios France sieht das Projekt als Laborplattform, mit der man alle Arten von Anfragen bedienen kann.