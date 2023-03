Kindermann steigerte seinen Umsatz in den letzten beiden Jahren jeweils um 26 Prozent. Dabei handelt es sich um organisches Wachstum, das der Anbieter einerseits durch den Ausbau seines Distributionsportfolio erzielte. Andererseits hat die Einführung neuer eigener Produkte zu diesem Ergebnis beigetragen, wie Kindermann bekannt gibt: 2021 brachte das Unternehmen seine erste Touchdisplay-Serie auf den Markt.

2022 startete Kindermann eine Umstrukturierung unter der Strategie Excellence 25. Damit will Kindermann die Bereiche Conferencing, Connectivity und Collaboration weiterentwickeln. Ziel soll ein ausgereiftes Markenerlebnis für Partner und Anwender sein. Erreichen will das Kindermann unter anderem der Schaffung neuer Schlüsselstellen. Auf der Agenda steht auch der Ausbau des Distributionsnetzwerks auf dem internationalen Markt. Bei der weltweiten Expansionsstrategie setzt Kindermann ausschließlich auf die eigenen Produkte. Zudem arbeitet der Anbieter auch am Relaunch seines Onlineshops.

Für die Fertigung seiner Produkte verwendet Kindermann seit letztem Jahr zu 60 Prozent Strom aus seinen eigenen Photovoltaikanlagen. Derzeit befinden sich 500 Module am Firmenstandort in Eibelstadt; 200 weitere sollen dieses Jahr dazukommen. In Eibelstadt fertigt Kindermann Tischanschlussfelder, Halterungen, Deckenlifte und Medienmöbel.