Die Agenturgruppe Group-M hat die auf OoH und DooH spezialisierte Agentur – wie Group-M eine Tochter von WPP – als Special-Unit in ihr Portfolio integriert. Damit wird die Marke Kinetic künfitg nicht mehr verwendet, „außer in einigen Märkten für eine kleine Anzahl von Direktkunden“, wie Group-M bekanntgab.

Somit sind die Service-Leistungen im Bereich Außenwerbung in Deutschland vollständig integrierter Teil des Beratungsangebots der Agenturgruppe, inklusive ihrer Agenturen Mindshare, Wavemaker und Essence Mediacom. Das operative OoH-Einkaufsteam wurde bereits im März 2022 in die Group-M strukturell integriert. Jetzt werden auch die weiteren OoH- und DooH-Experten Teil von Group-M.

Thorsten Ebbing übernimmt Leitung

Die Leitung der Unit in Deutschland übernimmt Thorsten Ebbing, CIO von Group-M. Als Leiter der Inhouse-Expertenunits, wie zum Beispiel Audio, Cinema und Print wird er auch den Bereich Außenwerbung innerhalb der Agenturgruppe verantworten. Hier kann er auf umfassende Erfahrung durch 18 Jahre bei Kinetic zurückgreifen; zuletzt als CEO Central Europe, bevor er in 2019 zur Group-M in seine aktuelle CIO-Rolle wechselte. „DooH und OoH spielen in den Mediaplänen der werbetreibenden Unternehmen eine verdient wichtige Rolle und können dort ihre Stärken zeigen. Umso mehr freue mich, mit unseren Expertinnen und Experten aus OoH/DooH, Print, Cinema, Audio, Digital, Social und vielen mehr weitere gattungsübergreifende Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden zu entwickeln.“

Die neue Struktur ist für Group-M eine Antwort auf die Transformation der Branche. Somit soll die ganzheitliche Mediaberatung im Vordergrund stehen. Ziel ist es außerdem, Synergien mit anderen Service-Angeboten zu schaffen und das Angebot kanalübergreifender Kommunikationslösungen zu fördern.

Ralf Stoffel verlässt Agenturgruppe

Der bisherige Kinetic-Geschäftsführer Ralf Stoffel scheidet nun „im besten gegenseitigen Einvernehmen“ aus der Agenturgruppe aus. „Ralf hat in den letzten Jahren gemeinsam mit Group-M Projekte und Innovationen zu OoH/DooH ins Leben gerufen, zahlreiche Award-prämierte Cases für die Kunden der Agenturgruppe umgesetzt und somit einen maßgeblichen Beitrag zur Profilierung von Out-of-Home im deutschen Markt geleistet“, kommentiert Thorsten Ebbing.

Ralf Stoffel sagt: „Seit mehr als 25 Jahren bin ich im OoH-Medienbereich tätig. Speziell in den vergangenen 15 Jahren konnte ich mit meinen Kolleg:innen OoH als reichweitenstarkes und zugleich lokal aussteuerbares Massenmedium weiterentwickeln und sattelfest ins digitale Zeitalter überführen. Nun ist es an der Zeit für eine Staffelstabübergabe meinerseits. Ich bin stolz darauf, dass ich in meiner Zeit in der Gruppe so viele tolle und inspirierende Menschen kennenlernen durfte. Danke an meine Kolleginnen und Kollegen für die gemeinsame Zeit.“