Jenny Görlich verstärkt seit Mitte April als Managing Partner Performance das Mediaagenturnetzwerk OMD Germany. In der neu geschaffenen Position kümmert sich die Digitalexpertin um eine Harmonisierung und strategische Weiterentwicklung der Performance-Marketing-Maßnahmen. Dazu gehören auch Lösungen wie Programmatic Advertising und datenbasiertes Marketing.

Dabei wird die 42-Jährige eng mit Expert:innen von OMD und der Omnicom Media Group Germany zusammenarbeiten. Strukturell ist Jenny Görlich innerhalb der OMD Business-Transformation-Unit beheimatet, wo OMD Kompetenzen wie Strategie, Insights, Content, Data, E-Commerce und Impact gebündelt hat und für alle Kunden und Teams bei OMD verfügbar macht. Die Unit wurde Mitte 2021 gegründet und ist seitdem, unter der Führung der Geschäftsführer Klaus Stinnertz und Thorsten Decker, personell stark gewachsen.

Von Kunden- auf die Agenturseite

Vor dem Wechsel war Jenny Görlich auf Kundenseite tätig, zuletzt vier Jahre als Teamleiterin Online Marketing & Kooperationen bei der Deutschen Kreditbank. Weitere Stationen waren der Autoversicherer Verti – ehemals Direct Lines Versicherung – und die Organisation Werbungtreibende im Markenverband, OWM.

„Ich kenne und schätze Jenny bereits seit vielen Jahren als Kundin. Ihre fachliche Expertise und ihr ausgeprägter Drang nach stetiger Optimierung hat so manche Agentur zwar durchaus vor Herausforderungen gestellt, aber am Ende hat sie dadurch immer für bessere Ergebnisse gesorgt. Dabei habe ich sie stets als wertschätzende und empathische Person kennengelernt, die immer die Team-Leistung vor das Ego gestellt hat. Mit diesen Eigenschaften passt Jenny hervorragend zur OMD und ich persönlich freue mich sehr, dass wir nun noch enger zusammenarbeiten werden. Ihr Wechsel zur OMD unterstreicht unsere großen Ambitionen im Bereich Performance Marketing und E-Commerce und zeigt, dass wir Top-Expert:innen der Branche für uns gewinnen können, was uns natürlich sehr stolz macht“, sagt René Coiffard, CEO OMD Germany.

„Ich freue mich sehr auf den Perspektivwechsel und darauf, sämtliche Kenntnisse und auf Kundenseite gesammelten Erfahrungen nun bei OMD einbringen und umsetzen zu können. Marketing und Media sind zunehmend herausfordernd, die digitale Welt fragmentiert sich immer weiter und entwickelt sich unaufhörlich rasant. Hier gilt es wachsam zu sein, den Überblick über sämtliche Entwicklungen zu behalten und gleichzeitig vorauszudenken, um für unsere Kunden sämtliche Werbemaßnahmen im Performancebereich exakt aufeinander abzustimmen und damit die bestmögliche Wirkung zu erzielen“, erklärt Jenny Görlich.

Jenny Görlich ist eine weitere Marketingverstärkung für OMD Germany. Im April begann Marketing-Expertin Kerstin Lachmann ebenfalls beim Agenturnetzwerk.