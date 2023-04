Auch Justitia arbeitet effizienter mit Digital Signage; das beweist ein jüngstes Projekt von komma,tec redaction. Das Unternehmen stattete das Bayerische Verwaltungsgericht Augsburg mit Digital Signage-Produkten aus. Für den Gebäudekomplex erstellte der DS-Spezialist ein Digitalisierungskonzept und übernahm die Installationen.

Die Lösungen beinhalten einen Empfangsscreen sowie ein Info-Display, die sowohl Besucher als auch Mitarbeiter informieren: Während über das Empfangsdisplay jede Person beim Betreten des Gebäudes begrüßt wird, kann über das Infodisplay eine Tagesübersicht für alle anstehenden Verhandlungen veröffentlicht werden.

Hinzu kommen weitere Systeme im gesamten Gebäude – zum Beispiel Sitzungssaal-Monitore, die Nutzer darüber informieren, welche Termine wann und wo stattfinden. Mit diesen Hilfsmitteln stellt das Bayerische Verwaltungsgericht Augsburg bei Gästen und Mitarbeitern einen reibungslosen Informationsfluss sicher.

Für eine schönere Optik und als Schutz sind die Displays in die Holzvertäfelung sowie in das Mauerwerk eingelassen. Der Erfolg dieses Projekts kann sich sehen lassen: Nun läuft die Realisierungsphase an drei weiteren Verwaltungsgerichten, um die Räume nach dem Augsburger Vorbild mit Digital Signage Lösungen auszustatten.