APG|SGA hat das Exklusivrecht für drei neue doppelseitige Screens in Ascona erhalten. Diese kombinieren in der Südschweizer Stadt eine interaktive Städtekommunikation mit Werbebotschaften.

Die neuen digitalen Werbeträger in 75-Zoll-Grösse befinden sich an drei zentralen Standorten in der Via Albarelle, Via Borgo und Via del Collegio. Mittels des Touchscreens können Passant:innen auf der einen Seite navigieren und erhalten Informationen rund um Ascona. Öffnungszeiten, Hotels, Events, Museen und Umgebungspläne von Google-Maps sind unter anderem abrufbar. Per QR-Code lassen sich die Inhalte auf das Smartphone übertragen.

Auf der anderen Seite können Werbetreibende digitale Kampagnen ausstrahlen. Auch eine programmatische Buchung ist möglich, außerdem können die drei Standorte mit weiteren digitalen Netzen sowie den 47 analogen Flächen von APG|SGA in Ascona kombiniert werden. Laut APG|SGA werden pro Woche 95.200 Kontakte erreicht, die Looplänge beträgt 60 Sekunden. Zudem laufen die Screens mit Ökostrom.

