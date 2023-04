„Was ich nicht messen kann, kann ich nicht managen”, lautet eine gängige Überzeugung bei Marketingfachleuten. Was im Umkehrschluss bedeutet: Wenn ich meine Kampagnen so managen möchte, dass meine Zielgruppen ohne große Streuverluste angesprochen werden und der ROI sowie die Conversion Rate möglichst hoch sind, brauche ich dafür die geeignete Zielgruppenansprache sowie die richtigen Messinstrumente.

Für das One-to-Many Medium DooH galten diese beiden voneinander abhängigen Basiskomponenten in der Vergangenheit lange Zeit eher als Schwachstellen. Glücklicherweise ist DooH heute genauso messbar wie jeder andere Werbekanal und bietet wertvolle Daten, um den bisher ungenutzten Erfolg zu maximieren.

Bereits die Art, wie Out-of-Home eingekauft und gehandelt wird, hat sich verändert. Seitdem europaweit Publisher in die Screen-Digitalisierung investieren, modifiziert sich auch die Darstellung und somit die Wirkung von Markenkampagnen. Das bedeutet: weg von statischen Platzierungen hin zu animierten und bewegten Creatives. Zusätzlich werden DooH-Screens zunehmend programmatisch zur Verfügung gestellt. Damit macht sich DooH gleichzeitig die Funktionen und Vorteile der digitalen Online-Werbung zunutze.

Um nicht alle, sondern die richtige Zielgruppe anzusprechen, nutzt DooH Audience Targeting: Bei dieser Methode werden die Verbraucher:innen in Segmente unterteilt. Das kann auf der Grundlage bestimmter soziodemografischer Daten, Verhaltens- oder Kaufdaten, der App-Nutzung sowie der Standortbesuche geschehen. Das Ziel ist es, die richtigen Personen mit derjenigen Botschaft zu erreichen, die für deren Bedürfnisse und Interessen relevant ist.

Über den Autor

Diederick Ubels ist CEO und Co-Founder von Sage + Archer. Sage + Archer ist eine europäische Einkaufsplattform für Digital Out-of-Home, programmatisches DooH und Mobile Advertising. Kern des 2019 in Amsterdam gegründeten Technologieanbieters ist eine europaweit einsetzbare DSP zur Lokalisierung von programmatischen Digital Out-of-Home- und Mobile-Kampagnen in Echtzeit. Neben dem Headquarter in den Niederlanden, besitzt Sage+Archer zwei weitere Standorte in Deutschland und Großbritannien und arbeitet mit Fachleuten in Belgien, Frankreich, Skandinavien und Spanien.

Seit Mai 2022 ist Sage + Archer Teil von Vistar Media, einem globalen Anbieter von programmatischer Technologie für Out-of-Home und Betreiber eines weltweiten Digital Signage-Netzwerks. Zu den europaweiten Partnern von Sage + Archer gehören unter anderem Ströer, Walldecaux, Goldbach, One Tech Group/SSP1, The Guardian sowie Axel Springer. Zu den Werbepartnern zählen Marken wie UGG und Heineken.