Mit seiner neuen Technologie Kaleido 3 Outdoor präsentiert E Ink eine farbige, außentaugliche E-Paper-Variante. Kaleido 3 Outdoor basiert auf der Print-Color E-Paper-Technologie und nutzt ein RGB-Farbfilter-Array auf einer schwarz-weißen E-Paper-Folie. Damit soll das Darstellen von Motiven mit 4.096 Farben möglich sein.

Erhältlich ist das E-Paper-Display in Größen zwischen 13,3 Zoll und 42 Zoll. Es ist in Temperaturbereichen zwischen -15 Grad Celsius und +65 Grad Celsius funktionsfähig, wodurch es in verschiedenen Klimazonen zum Einsatz kommen kann – ohne zusätzliche Heiß- oder Kühlgeräte.

Lässt sich mit Solarstrom betreiben

Der Hersteller sieht den Einsatz vor allem im DooH-Bereich. Aufgrund steigender Energiepreise soll der sehr niedrige Stromverbrauch, der auch mit Solarenergie abgedeckt werden kann, bei gleichzeitig guter Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung, das E-Paper als Alternative zu konventionellen LCD-Displays positionieren.

„Im globalen Trend hin zu einer CO2-armen und nachhaltigen digitalen Entwicklung ist das E-Paper aufgrund seines extrem niedrigen Stromverbrauchs und der geringen Lichtverschmutzung die beste Display-Lösung für die Außenwerbung“, sagt FY Gan, Präsident der E Ink Holdings. „Aufbauend auf der Kaleido-Technologie hat sich E Ink der Entwicklung einer für Außenanwendungen geeigneten Wide-Temperature Color E-Paper-Technologie verschrieben, die die Erwartungen der Kunden an eine dynamische Anzeige, Energieeinsparung, Umweltschutz und Lichtverschmutzung in der Außenwerbung erfüllen kann.“

E Ink zeigt das neue Produkt auf der Touch Taiwan vom 19. bis 21. April 2023 sowie auf der Display Week vom 23. bis 25. Mai im Los Angeles Convention Center.