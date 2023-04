Fashion So sexy geht Discount

Auf der DSS ISE in Barcelona präsentierte Trison CEO Alberto Caceres im Gespräch mit invidis das neuste Inditex Retail-Konzept. Faszinierend nicht nur der breite Einsatz von LED sondern die komplett digitalisierten Customer Journeys und Dienstleistungen. Besonders die Umkleiden, Check-out und die Warenlogistik überzeugten.

In Madrid wurde das neue Lefties-Konzept über zwei Etagen ausgeweitet mit einer dominierenden LED am Aufzug im Eingangsbereich. In Granada setzt Lefties zusammen mit dem Digital Signage Haus- und Hoflieferant Trison und Kassenhersteller Glory auf eine Weiterentwicklung des Konzepts. Mehr LCDs (von der Decke abgehangen) und eine größere Selfcheckout Kassenzone.

Inditex setzt mit Lefties mal wieder neue skalierbare Standards in der Fast Fashion Branche.