„Schöner Informieren“, „Stilvoller Finden“ oder „Würdevoller Warten“ – in Frankfurt kehrt nach einem postpandemischen Chaos-Sommer wieder ein bisschen mehr Eleganz in das Reiseerlebnis zurück. Dafür sorgt eine neue Generation an FIDS-Stelen, die nicht nur elegant designt sind, sondern auch mit qualitativ hochwertigen Digital Signage-Screens ausgestattet wurden.

Die Bezel der Displays sind kaum zu erkennen, die Displays verfügen über eine hervorragende Bildqualität und sind exzellent hinterleuchtet.