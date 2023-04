Wall erklärt jungen Mädchen, wie digitale Werbeträger funktionieren. Am diesjährigen Girls‘ Day veranstaltet der Außenweber in seiner Berliner Zentrale eine Infoveranstaltung für 12- bis 16-Jährige. Das Unternehmen führt die Teilnehmerinnen hinter die Kulissen eines Out-of-Home-Betreibers. Die Mädchen sollen lernen, wie man Stadträume mit OoH gestaltet, was IT mit Außenwerbung zu tun hat und wie der öffentliche Raum von moderner Infrastruktur profitiert.

Wall lädt alle Mädchen ein, die sich für die Themen Zukunftstechnologien, Werbung, Digitale Medien oder IT interessieren. Noch bis zum 20. April können sich Interessentinnen unter diesem Link anmelden.

Der Girls‘ Day ist ein bundesweites Projekt, das Schülerinnen Einblicke in den Berufsalltag technischer und naturwissenschaftlicher Branchen bieten soll. Verschiedene Unternehmen und Organisationen nehmen an der Aktion teil, unter anderem auch 21 Mitgliedsunternehmen des Bundesverbands für digitale Souveränität OSB.

Dieses Jahr findet der Girls‘ Day am 27. April statt. Auf der Homepage girls-day.de sind die Informationen zu allen Aktionen gebündelt.

