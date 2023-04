An den Sandstränden von Miami liegt das Beach Haus: Das Feriendomizil erstreckt sich über drei Gebäude im Upper-Class-Ort Bal Harbour und will mehr sein als ein traditionelles Hotel. Unter dem Motto „Ein Urlaub, der sich wie zu Hause anfühlt“ sollen die Gäste sich wie in den eigenen vier Wänden fühlen – egal ob sie einige Tage oder mehrere Monate bleiben.

Hierbei spielt auch der TV eine große Rolle: Je moderner und komfortabler, desto besser. Daher wurde im Rahmen eines großen Modernisierungsprojekts die alte TV-Anlage ersetzt – durch Philips Mediasuite-Modelle. Insgesamt integrierten die Spezialisten von Hospitality 1 mehr als 200 Mediasuite-TVs in den Wohn- und Schlafzimmern des Komplexes. In letzteren kam ein 55-Zoll-Modell zum Einsatz, in den Wohnzimmern eine 65-Zoll-Variante.

„Bei Beach Haus gehen wir keine Kompromisse bei der Qualität oder dem Erlebnis ein“, kommentiert Walter DeFortuna, Eigentümer des Beach Haus. „Wir möchten, dass unsere Gäste unsere Wohnungen betreten und sich fühlen, als wären sie nie von zu Hause weg gewesen. Wir haben viel auf dem Markt recherchiert, um die richtige Lösung zu finden, und dabei sind wir auf die Philips MediaSuite von PPDS gestoßen.“

Ein wichtiger Punkt war, dass die Gäste ihre Apps ohne zusätzliche Geräte direkt auf dem TV nutzen können und somit unkomplizierten Zugriff auf ihre Lieblings-TV-Kanäle und Streaming-Plattformen haben. Das ist dank der Chromecast-Built-in-Technologie möglich.

Mehrstufige Anmeldung entfällt

Durch diese direkte Nutzung von Netflix, Disney Plus und anderen Plattformen entfällt der vier- bis fünfstufige Anmeldeprozess, der mit den Vorgänger-Modellen nötig war. Zudem zahlte Beach Haus zuvor mehrere monatliche Abonnements, um den Gästen eine vergleichbare Liste von Kanälen und Diensten zur Verfügung zu stellen. Diese sind nun nicht mehr erforderlich.

Julian Verlarde, General Manager von Beach Haus, kommentiert: „Die Integration von Chromecast Built-in löst so viele Probleme, mit denen sowohl wir als auch unsere Gäste konfrontiert sind. Die Zeiten haben sich geändert, und jeder Gast hat seine eigenen Vorlieben, wie er seine Lieblingssendungen und Filme genießen möchte. Sie wollen sich nicht einschränken lassen. Mit dem in die Philips Mediasuite TVs integrierten Chromecast haben sie die volle Kontrolle über ihr Erlebnis. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu allem, was wir bisher gesehen haben.“

Laut PPDS belaufen sich die Einsparungen auf mehr als 10.000 Dollar pro Jahr. Das beinhaltet auch die Einsparungen durch die Fernverwaltung der Geräte, die das manuelle Zurücksetzen aller Konten und das Löschen aller Kundendaten nach deren Abreise überflüssig macht. Software-Updates lassen sich zentral über die Philips- CMND-Plattform durchführen. Zudem können die TVs -Geräte mit einem eigenen Branding versehen werden, sodass Beach Haus nun in der Lage ist, jedes TV-Gerät auf das jeweilige Apartment und den Gast abzustimmen.