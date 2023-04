Das IDOOH hat ein neues Weiterbildungsangebot ins Leben gerufen: Die IDOOH Academy informiert in verschiedenen Kursformaten über sämtliche Aspekte von Digital-out-of-Home. Die Schulungsangebote sollen fortlaufend ausgebaut werden; sie reichen von Webinaren und How-to-Videos über Workshops und Trainings bis hin zu Präsenz-Seminaren.

Inhaltlich sollen sowohl DooH-Newcomer und Studierende wie auch erfahrene Planer, Kreative und Entscheider in Marketing und Werbung auf ihre Kosten kommen. Als Referenten setzt die IDOOH Academy Expertinnen und Experten aus den eigenen Reihen sowie aus den Mitgliedsunternehmen ein. Hinzu kommen Vortragende aus anderen Bereichen: Werbungtreibende, Wissenschaftler, Marktforscher oder Kreative aus Agenturen.

Den Anfang machen Webinare zu den Themen Kreation, Programmatic DooH und der neuen Reichweiten-Studie „IDOOH Public & Private Screens“. Zudem wird mit einem Grundlagen-Webinar eine kompakte Einführung in das Thema geboten. Darüber hinaus bietet die IDOOH Academy auch Inhouse-Seminare für Unternehmen an. Das Programm ist auf der Academy-Landingpage zu finden.

„Digital-out-of-Home ist eine Mediengattung mit Zukunft. Sie bietet viele strategische und kreative Möglichkeiten, die noch nicht jeder kennt. Mit unserer neuen Academy wollen wir daher umfassend über die Chancen und Besonderheiten beim Einsatz von DooH informieren“, erklärt Dirk Engel, Markt- und Medienforscher und Projektleiter der IDOOH Academy.

IDOOH-Studie in Medimach

Zeitgleich mit dem Start der IDOOH Academy steht auch die IDOOH P&PS 2022/23 im Analyse- und Planungsprogramm Medimach zur Verfügung. Hier kann die Studie barrierefrei, das heißt ohne Anmeldung, Registrierung und Lizenzen, genutzt werden. Eine Einführung in das praktische Arbeiten mit der DooH-Reichweitenstudie in Medimach ist über das Webinar-Angebot der IDOOH Academy sowie in individuell vereinbarten Terminen erhältlich.