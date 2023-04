In eigener Sache Transparenz in den Softwaremarkt

Die Digital Signage Software-Welt entwickelt sich schneller denn je zuvor in ihrer 20-jährigen Geschichte. Von monolithischen Applikationen zu modularen offenen datengetriebenen Plattformen. Von On-Premise in die Service-Cloud. Von Silo über Hybrid zu Offen. Von Nice-to-have zu Business-Critical. Es gibt nicht die eine Lösung für alle Anforderungen.

Das invidis-Team hat sich zur Aufgabe gesetzt, Transparenz in den globalen Digital Signage-Plattform-Markt zu bringen. Seit Monaten erarbeitet das Team mit internationaler Unterstützung hinter verschlossenen Türen Frameworks, analysiert Lösungen und erstellt Benchmarks.

Feature-Vergleich reicht nicht aus

Ein einfacher Feature-Vergleich funktioniert in der Digital Signage-Branche nicht, bestehende Vergleichsportale wie Gartner Capterra sind aus unserer Sicht ungeeignet für komplexe und hochvernetzte B2B-Plattformen. Von Softwareanbietern gefütterte Vergleichsportale sind primär Vertriebstools und stark auf Lead-Generierung ausgelegt. Wir sind überzeugt, dass eine transparente, fachliche und redaktionelle Beurteilung zusätzlich notwendig ist.

Im Rahmen der noch bis zum 28. April laufenden Datenerfassung für das invidis Jahrbuch erfassen wir zusätzliche Informationen von Softwareanbietern. Die kostenlose Teilnahme an der Erfassung dauert nur 12 Minuten und lohnt sich. Erste Ergebnisse werden wir im neuen Jahrbuch und auf der DSS Europe am 5. und 6. Juli 2023 in München präsentieren. Ab September stehen dann die Ergebnisse, Benchmarks und Analysen auf einer neuen interaktiven invidis-Plattform für Endkunden, Integratoren, Investoren u.a. zur Verfügung.