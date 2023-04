Wie invidis-Content-Partner Sixteen-Nine berichtet, hat das Tech-Unternehmen Userful die Userful Infinity Platform gelauncht. Dabei handelt es sich um eine einheitliche AV-as-a-Service-Plattform (AVaaS), die eine Suite von AV-Anwendungen, ein zentrales AV-Management und eine API-Integration mit verwandten Industrie 4.0-Anwendungen kombiniert.

AVaaS kann man sich ähnlich wie eine SaaS-Plattform vorstellen, greift aber deutlich tiefer in die IT eines Unternehmens ein. Laut Userful ist die Plattform die erste IT-Lösung, die eine umfassende Suite von AV-Anwendungen für Unternehmen bietet. Dadurch können IT-Abteilungen Unternehmensanwendungen aus jeder Quelle vereinheitlichen.

Unter anderem umfasst Infinity Anwendungsbereiche wie Operation Center, Dashboards, Digital Signage, Raummanagement, Streaming-Kanäle und Schulungen. Die Plattform bietet zusätzlich Management-Tools wie die Verwaltung von AV-Diensten durch Workflows und cloudbasierte Überwachung, die Verwaltung von Servern und die Überwachung von AV-Quellen. Auch die Netzwerk-Überwachung von AV-Diensten sowie die Verwaltung von Endgeräten ist möglich.

Abo-basierte AV-Verwaltung

Im Vergleich zu herkömmlichen Implementierungen soll Infinity Vorteile bieten, da jene durch isolierte Architekturen mit proprietärer Hardware und Software die Komplexität und Kosten erhöhen. Das abonnementbasierte SaaS-Geschäftsmodell ermöglicht den Kunden die Bereitstellung vor Ort, in einer privaten Cloud oder einer virtuellen privaten Cloud.

Dabei basiert Userful auf der Video-Engine Chronos, die in Zusammenspiel mit dem Aether-Manager von Userful vor allem eine unbegrenzte Skalierbarkeit sicherstellen soll. Letzterer ermöglicht eine einheitliche Verwaltung und Steuerung jeder hybriden oder verteilten Architektur. Diese Anpassungsfähigkeit ermögliche es Unternehmen jeder Größe, die Vernetzung von Unternehmensanwendungen für die Industrie 4.0 zu managen und verschiedene visuelle Assets und Ziele zentral zu verwalten. Zusätzlich stellt Aether eine API zur Verfügung, die sowohl Anwendungen als auch die Zusammenschaltung von Drittanbieteranwendungen in der Zukunft unterstützt.

„Die Einführung unserer Infinity-Plattform ist ein bedeutender Meilenstein im Wachstum des Unternehmens“, sagt John Marshall, CEO von Userful. „In den letzten drei Jahren haben wir eine führende Position in Kontrollräumen aufgebaut, wo die Anforderungen an AV am extremsten sind – Echtzeitanforderungen, eine Vielzahl von Quellen, Auflösung, Bildrate, Farbtiefe, Visualisierungsumfang und Anforderungen an die Zusammenarbeit. Diese neue Plattform ist das Ergebnis von drei Jahren Forschung und Entwicklung, bahnbrechenden Entwicklungen, der Integration mit Drittanbietern und der Optimierung für die Anforderungen der Unternehmens-IT.“

Anzeige