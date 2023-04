Das Digital Signage-Programm der Infocomm 2023 ist jetzt bekannt: Vom 10. bis 16. Juni finden in den Messehallen von Orlando verschiedene Workshops, die D-Sign-Konferenz und ein Networking-Mixer von Sixteen-Nine statt. Außerdem wird es Digital Signage-Themenführungen durch die Messehallen geben. Auch invidis ist Gastgeber: Florian Rotberg präsentiert im Market Insights Lunch exklusive Marktdaten.

D-Sign-Konferenz

Die D-Sign-Konferenz wird in Zusammenarbeit mit der Digital Signage Federation veranstaltet. Sponsoren sind Samsung und Google. Vom 13. bis 15. Juni gibt es verschiedene Sitzungen: Eine der Sitzung befasst sich beispielsweise mit dem Thema „Is Your Legacy Digital Signage Network Ready for an Upgrade?“ („Ist Ihr Digital Signage-Netzwerk bereit für ein Upgrade?“). An der Diskussion beteiligen sich Heather Best von Diversified, Filipe Ho von Google, Pamela Lobaton von Spectrio und Lance Hutchinson von Alpha Video and Audio.

Mixer mit Sixteen-Nine

Am 13. Juni lädt Dave Haynes von Sixteen-Nine die Digital Signage-Community zum Networking-Mixer ein. Die Veranstaltung, die Avixa organisiert, findet im LED-Studio Vū Orlando statt. Das größte immersive LED-Studio der Kette steht hier und bildet die Kulisse für den Mixer.

Markteinblicke mit Florian Rotberg

Am 14. Juni veranstaltet Florian Rotberg von invidis den Market Insights Lunch: Digital Signage. Er wird exklusive invidis-Marktdaten zu globalen Trends und Treibern teilen und erörtern, wie diese sich auf den nordamerikanischen Digital Signage-Markt auswirken. Außerdem zeigt er auf, wie Multi-Channel-Einzelhandel, Nachhaltigkeit, KI und die Erlebniswirtschaft Digital Signage-Lösungen beeinflussen.

Workshop für Netzwerk-Betreiber

Alan und Jonathan Brawn von Brawn Consulting geben am 11. Juni den ganztägigen Workshop „Digital Signage Certified Expert (DSCE)“. Die Teilnehmer sollen am Ende die Formeln für die erfolgreiche Planung eines Digital Signage-Netzwerks beherrschen. Am 12. Juni findet der ebenfalls ganztägige Workshop „Digital Content & Media Expert (DCME)“ statt. Thema ist die Wirkung und Relevanz von Content.

Das vollständige Digital Signage-Programm gibt es auf der Infocomm-Homepage. Zudem ist Digital Signage ein Thema auf der Technology Innovation Stage am Stand 2260. Hier gibt es von Mittwoch bis Freitag kostenlose Präsentationen zu verschiedenen ProAV-Themen.

Digital Signage-Pavillon

Auf der Ausstellungsfläche wird es in Orlando dieses Jahr einen Digital Signage-Pavillon geben. Hier werden Content Creation und Digital Signage-Software sowie LED-Displays und Projektion ausgestellt. Die Digital Signage-Rundgänge finden am 14. und am 15. Juni jeweils von 10 bis 11.30 Uhr statt. Die Digital Signage Federation ist am Stand 409 vertreten.