BenQ erweitert sein Instashow-Portfolio an drahtlosen Präsentationssystemen um das Modell VS20. Es lässt sich als zentraler Hub für den Anschluss von AV-Devices, darunter Kameras und Soundbars, verwenden. Dank der nativen 4K-Übertragung mit 60 Frames per Second Bildwiedergabe werden geteilte Inhalte laut BenQ detailliert und klar dargestellt.

Die Plug-and-Play-Lösung lässt sich schnell und treiberlos einrichten. Über die Instashow-VS-Assist-App können drahtlos die entsprechenden Videokonferenzgeräte angeschlossen werden. In den Instashow-Button ist ein omnidirektionales Mikrofon integriert, das Stimmen im Umkreis von 1,5 Metern aufnimmt und diese an die anderen Teilnehmer überträgt. Dabei lässt sich jedes der Button-Mikrofone individuell per Knopfdruck stummschalten. Für große Meetingräume unterstützt die Mikrofontechnologie mit einer optionalen Erweiterung bis zu 32 gekoppelte Button-Mikrofone.

Zudem verfügt das Instashow VS20 eine Split-Screen-Funktion, um bis zu vier Inhalte gleichzeitig in einer Ansicht darzustellen und zu bearbeiten. Durch die Touchback-Steuerung soll das Gerät leicht zu bedienen sein. Als Anschlüsse verfügt das VS20 über einen HDMI- und einen USB-C-Anschluss sowie zwei zusätzliche USB-Ports. Das Apple Airplay- und das Miracast-Protokoll werden nativ unterstützt.

3 Jahre Garantie

Das Gerät wählt mittels Clear Channel Assessment automatisch den besten Kanal für die Wifi-Übertragung. An Sicherheitsprotokolle verfügt es über WPA2, AES 128-Bit, zudem über HDCP-Support, die CVSS 3.0-Zertifizierung und eine interne Kanalisolierung auf Router-Ebene.

BenQ gewährt laut eigener Aussage 3 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service auf das Instashow VS 20. Das Gerät ist ab Ende April zum unverbindlichen Verkaufspreis von 2.799 Euro brutto im Handel erhältlich. Zum Lieferumfang gehören jeweils ein VS20-Empfänger, zwei VS20-Buttons, mit USB-C Kabel vorkonfiguriert, eine Aufbewahrungsbox und ein HDMI/USB-A Wechselkabel.