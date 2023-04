Im März startete JC Decaux in Luxemburg sein Programmatic-DooH-Angebot. Dabei wurden mehr als 100 Premium-Screens für die programmatische Buchung freigeschaltet: am Flughafen Luxemburg, am Bahnhof sowie in den Shopping Malls Kirchberg und Cloche d’Or, die vor kurzem ins DooH-Portfolio von JC Decaux Luxemburg kamen.

Das Programmatic-Angebot wird über die JC-Decaux-eigene Plattform Viooh angeboten. Laut dem Außenwerber erreichen die Screens 15 Millionen Impressions pro Monat.

Wim Jansen, CEO von JC Decaux Belgium, Luxembourg & Israel, sagt: „Nach dem Erfolg von Programmatic DooH in Belgien, das 2020 startete, war die Entwicklung in Luxemburg nur eine logische Konsequenz. Wir freuen uns sehr, programmatisches DOOH in Luxemburg offiziell zu starten. Ein weiterer Schritt hin zur Personalisierung von Kampagnen in Luxemburg, mit genauerem Targeting und relevanten Botschaften.“

Im benachbarten Belgien, das mit Luxemburg in einer JC-Decaux-Organisationseinheit befindet, wurde das Programmatic- beziehungsweise das DooH-Angebot auf 1.200 Screens ausgeweitet. Die Displays sind in ganz Belgien verteilt: in Shopping-Malls, an den Eingängen von Carrefour- und Delhaize-Geschäften, in 17 U-Bahnen in Brüssel sowie auf den Straßen von Brüssel und Lüttich. Im Zeitraum 2023-2024 werden zudem 100 digitale Displays in Antwerpen installiert.