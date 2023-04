Seit letzter Woche zeigen Matt Damon und Ben Affleck im Kino mit „Air – Der große Wurf“, wie Nike in den 1980er-Jahren das Basketball-Talent Michael Jordan unter Vertrag nahmen. Das aufstrebende Talent hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Minute in der NBA gespielt, und Wettbewerber Adidas hatte ebenso wie Nike den neuen Star im Blick. Der Rest von Air Jordan ist Geschichte – Nike baute eine der erfolgreichsten Sportlermarken auf und eröffnet nun auch dedizierte Air Jordan Stores.

Mit dem Jordan World of Flight Shibuya Flagshipstore entwickelte Nike einen Tempel für Sneaker-Fans, der mit einer geschlossenen Fassade und einem Digital Signage-Tunneleingang ein Statement setzt. Mit viel Licht und LED-Animationen hinter Milchglasscheiben zieht Nike Besucher und Fans in den Store, der auch ein Museum sein könnte. Nike nennt es „eine Hommage an die Basketball-Kultur, die Identität und das Erbe der Jordan Marke“ auf 550 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Am Eingang präsentiert Nike die neuesten Sneaker und Bekleidung der Marke Jordan. Im Workshop werden Schuhe wie der AJ1 sowie die Renegade-Jacke nach den Wünschen der Kunden individualisiert und Tutorials zum Schnüren, Pflegen und Erhalten von Schuhen angeboten. Highlights im Jordan World of Flight Shibuya ist ein Innovationszentrum, wo Mitglieder neue Angebote testen können. Es beinhaltet auch die Flight Lounge – ein Raum, in dem Mitglieder sich zurücklehnen und über die Geschichte der Marke Jordan und die Basketballkultur austauschen können.

Erstmals auch mit Content-Studio

Interaktion und Storytelling ist in einem Sneaker-Tempel unverzichtbar. Im Content Studio, das erste seiner Art für die Jordan-Brand, können Kunden Unboxings und Reviews filmen und Social-Media-Inhalte rund um Air Jordan erstellen.

Globale Marke mit lokalem Touch

Jordan Brand hat lokale Künstler beauftragt, ihre Werke im gesamten Geschäft zu präsentieren. Jeder von ihnen bringt einen anderen Stil ein, der sich zum Beispiel in den von Wandmalereien inspirierten Rückwänden hinter der Kasse und in den Umkleidekabinen zeigt – alle haben eine besondere Verbindung zur Marke.

invidis Hintergrund Sneaker zählen zu den emotionalsten Lifestyle-Produktkategorien. Seit Jahrzehnten identifizieren sich Generationen mit Sneaker-Modellen und Brands wie Converse Chucks, Adidas Stan Smith oder Onitsuka Tiger. Im Multibrand-Einzelhandel zählen Sneaker Stores zu den noch wenige funktionierenden Storekonzepten. So sind Snipes, Footlocker oder House of Superstep viel mehr als nur Einzelhandel – sondern ein Lebensgefühl, eine Experience.