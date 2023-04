Las Vegas bekommt ein neues digitales LED-Billboard: Das Vermarktungsunternehmen Pearl Media installiert auf dem Strip einen großen Screen in ungewöhnlicher Form: Nicht nur ist das Display gebogen, die obere Seite ist zusätzlich geschwungen: Es fällt zu einer Seite hin ab. Laut Pearl Media wird es mit knapp 900 Quadratmetern Fläche und mehr als 14 Millionen Pixeln einer der größten DooH-Screens in Las Vegas sein.

Pearl Media taufte den Screen „The Gateway“, da der Standort den nördlichen Zugang zum Las Vegas Strip darstellt – über die I-15, an der täglich mehr als 106.000 Autos vorbeifahren. Pro Monat sollen mit dem Display mehr als 3,8 Millionen Menschen erreicht werden.

Bei den Vegas Fairgrounds

„The Gateway“ sitzt auf einem Walgreens-24-Stunden-Shop und liegt gegenüber den Las Vegas Fairgrounds, wo Veranstaltungen mit mehr als 80.000 Besuchern stattfinden und einige der größten Musikfestivals und Kongresse in Las Vegas abgehalten werden.

„Wir haben nach dem richtigen Objekt für unseren Eintritt in den Markt von Las Vegas gesucht, und das ist es! In Vegas ist so viel los und es wird noch viel mehr kommen, wir sind begeistert von dieser Gelegenheit. The Gateway bietet uns eine sofortige Präsenz in einem der angesagtesten Märkte und passt zu unseren anderen Objekten im ganzen Land, die groß, kühn und unübersehbar sind“, sagt Joshua Cohen, CEO von Pearl Media.

invidis Content-Partner Sixteen-Nine berichtete über das Billboard zuerst. Es soll im Laufe des ersten Halbjahres 2023 in Betrieb genommen werden.