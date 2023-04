Luxus-LED in Dubai Exklusiver geht The Wall nicht

Eines der neuesten Glamour-Highlights in Dubai ist Atlantis The Royal, ein Luxus-Hotel auf der Palm Jumeirah, betrieben von Kerzner International. Im Januar dieses Jahres machte das Resort bereits von sich reden, als bei der Eröffnung unter anderem Superstar Beyoncé live auftrat. Der Glanz und Glamour im Atlantis The Royal wird auch getragen von spektakulären Digital Signage-Installationen, die aus dem Hause Samsung stammen.

„Im Atlantis The Royal wurde jedes Detail berücksichtigt, um das Gästeerlebnis zu verbessern und unsere Mitarbeiter optimal auszustatten. Samsung war vom Bau bis zur Eröffnung ein wichtiger Technologiepartner“, sagt Anthony Lynsdale, Vice President Information Technology, Atlantis Dubai. „Wir vertrauen sowohl auf die Qualität als auch auf die Zuverlässigkeit der Technologie und des Expertenteams von Samsung, die uns dabei helfen, ein unvergleichliches Hotelerlebnis zu schaffen und zu erhalten.“

LED-Luxus in der Royal Mansion

Dabei ist Atlantis The Royal das erste Hotel in der MENA-Region, das eine The-Wall-LED-Installation aufweisen kann. Interessanterweise handelt es sich dabei nicht um eine aufsehenerregende Installation an einem hervorstechenden Platz – stattdessen wird The Wall exklusiv den Bewohnern der luxuriösesten Gästesuite des Hotels, des Royal Mansion, zur Verfügung stehen – als Luxus-TV mit 146 Zoll und 4K-Auflösung. Dabei soll sich das Finish des Infinity-Designs von The Wall nahtlos in die Eleganz der Suite einfügen.

Spektakulär wird es im Rest des Hotels auch ohne The Wall: In der Lobby des Hotels wurden Samsung Smart LED Screens auf drei großen Wassertanks installiert. Die Mischung des Wasser-Effekts mit den digitalen Motiven zieht die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Der größte Screen ist dabei 6 mal 8,5 Meter groß.

Auch das Spa und das Fitnessstudio des Hotels sind mit LEDs aus der IER-Serie von Samsung ausgestattet, die die HDR-Technologie für eine kristallklare Bilddarstellung nutzen. Für Wellness-Suchende ist somit ein immersives Erlebnis inklusive im Erholungsprogramm.

Im Freien kommen ebenfalls Samsung LEDs zum Einsatz. Ein großer Outdoorscreen unterhält die Gäste am Infinity Pool. Das IP65-zertifizierte Design für den Außenbereich schützt sie vor Staub und Wasser, dank der richtigen Helligkeit lassen sich die Motive auch bei direkter Sonneneinstrahlung deutlich erkennen.

Fast tausend Hospitality-Screens

Zudem wurden in Restaurants und Konferenzräumen Samsung-Displays installiert, um die Gäste zu informieren und den Betrieb effizienter zu gestellern. In den 795 Zimmern des Hotels sind zusätzlich 957 Samsung Hospitality-Displays installiert.

„Wir sind privilegiert, mit Atlantis The Royal zusammenzuarbeiten und den Gästen ein neues Maß an Luxus zu bieten, wie sie es noch nie zuvor erlebt haben“, sagt Doohee Lee, Vizepräsident und Leiter von Samsung Gulf Electronics. „Die Kombination von Samsungs innovativer Display-Technologie und Atlantis‘ Kreativität und Luxus-Expertise führt die Hotelbranche in aufregende neue Richtungen.“