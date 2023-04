Nachfolger für Tony Mandingorra APG|SGA ernennt Danilo Ciaravolo zum Head of Airport Advertising

Nachdem der Außenwerber APG|SGA dieses Jahr sein DooH-Netz am Flughafen Zürich ausbaute, folgt jetzt die personelle Verstärkung: Danilo Ciaravolo startet im Mai 2023 als neuer Head of Airport Advertising & Sales International. Er wird den Bereich von Zürich aus betreiben – zusammen mit einem verstärkten Team, wie APG|SGA in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Danilo Ciaravolo folgt auf Tony Mandingorra, der sich entschieden hat, das Unternehmen Ende April 2023 zu verlassen.

Danilo Ciaravolo verfügt über 19 Jahre Medienerfahrung. Seit 2019 ist er in verschiedenen Funktionen bei APG|SGA tätig. Sein Vorgänger Tony Mandingorra verabschiedet sich nach 14 Jahren beim Unternehmen in die Selbstständigkeit. Er war maßgeblich daran beteiligt, den Bereich Airport Advertising im Vermarktungsportfolio zu implementieren.

Danilo Ciaravolo berichtet an Andy Bürki, Leiter Advertising Market und Mitglied der Unternehmensleitung von APG|SGA. Andy Bürki sagt: „Ich bedaure Tony Mandingorras Entscheid das Unternehmen zu verlassen und danke ihm im Namen der APG|SGA für sein großes Engagement und seine ausgezeichnete Arbeit herzlich. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir mit Danilo Ciaravolo einen passenden Nachfolger gewinnen konnten. Mit dieser internen Lösung haben wir einen Weg gefunden, der sowohl Kontinuität verspricht als auch die Basis schafft, um nachhaltig weitere Werbekunden für den Kommunikationsraum Airport zu begeistern. Der Weg dazu führt über zufriedene Kund:innen.“

Das Team setzt sich zusammen aus Barbara Borri und Lina Belinska – beide im Key Account Management – sowie Aaron Eichhorn aus der Mediaplanung und einer zusätzlich geschaffenen Sales-Stelle, die derzeit noch vakant ist.

Anzeige