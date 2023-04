Purelink vertreibt als offizieller ProAV-Distributor für Netgear jetzt auch die M4250 AV Line, eine Reihe von Netzwerk-Switches, die speziell für den professionellen Audio- und Videobereich entwickelt wurden. Diese unterstützen bis zu 10 Gigabit – allerdings nur bei SFP-Plus-Transceivern – und sollen laut Purelink eine hohe Leistungsfähigkeit und schnelle Konnektivität garantieren. Dies umfasst unter anderem 4K-Ultra-HD Videos, Audio-over-IP sowie Dante-Netzwerke.

Die Linie wird Purelink in Deutschland und in Österreich vertreiben. „Wir freuen uns, nun auch ProAV-Distributor für die Netgear M4250 AV Line zu sein. Diese Netgear-Serie ist eine hervorragende Ergänzung unseres bestehenden Portfolios an professionellen Audio- und Video-Produkten und wird unseren Kunden eine breitere Auswahl an Konnektivitätslösungen für ihre AV-Systeme bieten“, sagt Christian Ahrens, Geschäftsführer von Purelink.

Neben der M4250 AV Line führt Purelink von Netgear außerdem die M4300-Serie, mit 10G- und 1G-Modellen, sowie die M4500 Serie mit bis zu 100G für größere Installationen.