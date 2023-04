DooH bekommt bei Goldbach Austria ein eigenes Sales-Team. Bisher war das Medium mit TV gebündelt. Da es wenige Synergien zwischen diesen beiden Gattungen gibt und DooH als Wachstumsmotor mehr Fokus benötigt, strukturierte Goldbach den Vertrieb um. Die DooH-Unit leitet jetzt Christopher Miesbauer als Head of Digital out of Home Sales. Ab Mai soll das Team weitere Unterstützung bekommen.

Mit dem eigenen DooH-Sales-Team will sich Goldbach für die Zukunft machen. „Hochdynamische Marktveränderungen, wie die voranschreitende Digitalisierung, technische Entwicklungen und Bewegtbildplanung, das massive Wachstumspotential von DooH – all das verbunden mit einer historisch gewachsenen Sales-Struktur, haben uns dazu bewogen, unsere Organisation anzupassen“, erklärt Managing Director und CCO Alexander Leitner.

Eigene Programmatic-Unit

Auch Programmatic Advertising bekommt ein eigenes, medienübergreifendes Team rund um Rebecca Prinz. Ebenso wird 360°/Performance als separate Unit abgekapselt, die Ralf Schalkhammer als Prokurist und Sales Director verantwortet. Hingegen legt Goldbach die Bereiche TV und Advanced TV zusammen. Die übergreifende Einheit leitet Wolfgang Pernkopf, der zudem zum stellvertretenden Managing Director Sales aufsteigt. Die Online- und Mobile-Vermarktung betreut ab sofort Michael Aistleitner als Head of Online Sales.

„Wir haben in den vergangenen bewegten Jahren einige Learnings gemacht, die wir nun in unsere neue Sales-Struktur einfließen lassen“, sagt Alexander Leitner. „Simplify und ganzheitliche, crossmediale Ansätze gewinnen im zunehmend komplexer werdenden Marketing Setting an Bedeutung.“

Verbunden mit der Neuorganisation kommt es zu weiteren internen Beförderungen: Isabella Höninger steigt von ihrer Position als Key Account Managerin Mobile zum Teamlead Mobile & Account Management auf. Lisa-Sophie Hemersam und Birgit Gabler werden von der Key Account Manager Funktion zu Senior Key Account Managerinnen befördert. Melanie Meller und Katrin Holzapfel werden neu zu Key Account Managerinnen ernannt.