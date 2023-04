Das IDOOH wird dieses Jahr auf dem OMR Festival in Hamburg dabei sein. Hier trifft sich im Mai wieder die Digital- und Marketingszene. Der Verband lädt gemeinsam mit Goldbach, Ströer und Walldecaux in seine „DooH Club Lounge“ ein. Die Lounge wird als grüne Oase gestaltet sein – und setzt damit DooH als das emissionsärmste Massenmedium in Szene. „Welcome to the urban jungle“ ist das Motto des Auftritts.

In der Club Lounge finden am 9. und 10. Mai jeweils vier Panels statt. Die Themen drehen sich um den Status Quo des aufstrebenden Mediums DooH – von Strategie und Mediamix über Kreativität, Programmatic und Daten bis hin zu Green Media.

Die Lounge wird im Harbour Light Café der Hamburger Messe zu finden sein, das sich in Halle A1 befindet. Interessenten finden hier weitere Informationen zur Lage und zur Anmeldung.