Zalando, die bekannte Online-Plattform für Schuhe und Mode, hat die Beta-Version eines neuen Fashion Assistants für seinen Store angekündigt. Der Clou: Das Tool ist auf der in aller Munde liegenden KI-Such- und Konversationsplattform Chat-GPT aufgebaut. Es soll bald sowohl in der Zalando-App als auch in der Desktop-Version des Stores zur Verfügung stehen.

Damit will Zalando das Potenzial generativer KI für die Produktsuche und die Verbesserung der Customer Experience nutzen. Dem Einsatz von Generative AI in B2B-Umfeldern wird extrem viel Potenzial zugeschrieben. Digital Signage-Botschaften könnten automatisch erstellt und an verschiedene Bedingungen angepasst werden. Software-Unternehmen wie Intuiface arbeiten loten bereits Umsetzungen aus. Dabei geht es nicht mehr darum, ob Generative AI eingesetzt wird, sondern wie. Eine Herausforderung bildet zum Beispiel die Abgeschlossenheit der Trainingsdaten, um unpassenden Content zu vermeiden.

Bei Zalando soll Chat-GPT für zusätzliche Beratung sorgen. Zum Beispiel könne der Assistant auf Fragen wie „Was sollte ich auf einer Hochzeit auf Santorini im Juli anziehen?“ passende Antworten geben. In einem nächsten Schritt könnte die Empfehlung in der Zukunft mit den persönlichen Vorlieben von Kundinnen und Kunden kombiniert werden, zum Beispiel mit deren Lieblingsmarken.

Die Beta-Version des Fashion Assistant wird dieses Frühjahr für eine ausgewählte Gruppe von Kundinnen und Kunden in Deutschland, Irland, Großbritannien und Österreich auf Deutsch und Englisch verfügbar sein. Auf Basis des Assistants will Zalando prüfen, inwiefern Chat-GPT noch weiter in das Service-Angebot integriert werden kann.