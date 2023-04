Joko und Klaas mussten sich vergangenes Jahr als lebendes Plakat beweisen: Für eine verlorene Folge von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ ließ der Fernsehsender sie zur Strafe an einem Billboard festkleben. Aus dem Gag wurde jetzt das Motiv für die OoH-Kampagne zur sechsten Staffel, die am 25. April um 20:15 Uhr auf Prosieben startet.

It Works Aussenwerbung, Teil der It Works Group, zeigt die Kampagne deutschlandweit. Unter anderem auf analogem Out of Home wie City-Light-Postern, hinterleuchteten Säulen und Megalights. Digital ausgespielt wird das Motiv auf Riesenpostern und Screens in Bahnhöfen und Malls. In Berlin sind zusätzlich zehn teilgebrandete Trams unterwegs.

In „Joko & Klaas gegen ProSieben“ duellieren sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit dem Sender. In fünf neuen Folgen spielen sie um 15 Minuten Sendezeit zur Primetime. Verlieren Sie, darf sich Prosieben eine Strafe überlegen. In dieser Staffel treten Promis wie Herbert Grönemeyer, Kai Pflaume und Nina Chuba an. Außerdem spielt in einer Spezial-Ausgabe erstmals ein ganzes Studio mit 777 Prosieben-Mitarbeitern gegen Joko und Klaas.