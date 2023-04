Der US-amerikanische Hersteller Olea Kiosks erweitert sein Angebot um einen Outdoor-Touch-Kiosk. Für das Display lieferte Zytronic einen maßgeschneiderten 32-Zoll-Touchscreen, der aus 6 Millimeter dickem, gehärtetem Glas besteht. Der neue Kiosk soll am Drive-thru in Quick Service Restaurants zum Einsatz kommen, wo Orderterminals noch nicht gleichermaßen verbreitet sind wie im Innenbereich. Grund dafür sind die erhöhten Anforderungen an die Touch-Technologie, die der Außenbereich mit sich bringt.

Olea Kiosks war daher auf der Suche nach einem Technologiepartner, dessen Touch-Sensoren ohne Einschränkungen bei jedem Wetter funktionieren. Man entschied sich schließlich für den britischen Anbieter Zytronic, dessen Lösung universell für jede Umgebung verwendet werden kann. Der projiziert-kapazitive Touchscreen kombiniert Zybrid-Touch-Sensoren mit dem proprietären ZXY-100-Controller. Der Touchscreen unterstützt auch das allgemeine Wärmemanagement des Kiosks durch einen auf der Rückseite laminierten IR-Sperrfilter.

Andson Pong, CTO bei Olea Kiosks, zeigt sich mit dem Produkt und dem Support von Zytronic zufrieden. Die Geschäftspartnerschaft soll auf langfristige Basis erfolgen.