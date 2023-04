Im Februar tauchten erste Videos von diesem LED-Arsenal auf: Das Setup steht in Chinas nationalem Filmmuseum in Peking. Jetzt enthüllte invidis-Partner Sixteen-Nine den Hintergrund der Installation, die manchen vielleicht schon bekannt vorkam: Die LED-Screens, die Wände und Böden in dem riesigen Museumssaal bedecken, kommen aus dem Bird’s Nest – wie das Nationalstadion der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking bezeichnet wurde.

LED-Hersteller Leyard, der seinen Hauptsitz in Peking hat, sponserte dem Museum die Displays. Als einer der größten Anbieter in China und weltweit hatte Leyard nach eigenen Angaben rund 10.000 Quadratmeter LED für das Olympiastadion geliefert. Insgesamt waren im Bird’s Nest mehr als 25.000 Quadratmeter verbaut. Dieser invidis-Artikel schildert den genauen Aufbau des Rekord-LED-Spektakels. Für das Filmmuseum stiftete Leyard unter anderem eine vertikale LED-Wand von 228 Quadratmetern sowie die Bodenfläche von 695 Quadratmetern.