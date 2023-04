Vuwall ernennt Oscar Mezquita zum neuen Senior International Sales Manager. Er soll die Expansion des Videowall-Steuerungssoftware-Anbieters aus Quebec vorantreiben, mit Fokus auf Ost- und Südeuropa. Zuletzt war Oscar Mezquita als Senior Sales Manager bei Ihse tätig. Insgesamt arbeitet er seit mehr als 20 Jahren in mittleren und großen Unternehmen in den Bereichen Broadcast, ProAV und Telekommunikation.

Von der Vuwall-Niederlassung im baden-württembergischen Reutlingen aus wird Oscar Mezquita an Eric Hénique berichten, Executive Vice President of Sales bei Vuwall. „Oscar bringt ein tiefes Verständnis für den EU-Markt mit und hat in seiner Laufbahn bereits viele Erfolge erzielt. Sein technischer Hintergrund, sein Geschick beim Aufbau von Geschäften und seine Professionalität sind sowohl für Vuwall als auch für unsere Kunden ein wertvoller Gewinn.“

Die Vuwall-Lösungen sind laut Eric Hénique in Europa immer stärker gefragt. Deshalb will das Unternehmen in die richtigen Ressourcen investieren, um diese Region besser bedienen zu können. „Das Unternehmen wächst kontinuierlich und hat großes Potenzial, in neue Bereiche und Märkte zu expandieren“, sagt Oscar Mezquita. „Ich fühle mich geehrt, dass ich die Chance habe, meine Fähigkeiten und Erfahrungen voll einzubringen, um dem Unternehmen zu helfen, die nächste Stufe des Wachstums und der Anerkennung zu erreichen.“

Oscar Mezquita verfügt über einen doppelten Master-Abschluss in Telekommunikationstechnik von der Technischen Universität in Valencia, Spanien, und Turin, Italien, sowie in Betriebswirtschaft von der Humanistischen Universität in Madrid. Er spricht fließend Spanisch, Italienisch, Deutsch und Englisch.