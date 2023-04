Der All-in-One-Kiosk von Samsung kommt nun auch als Windows-basiertes Kioskterminal auf dem Markt. Im Januar hatte der Konzern ihn das erste Mal auf dem NRF in New York und auf der ISE 2023 in Barcelona vorgestellt, nun wird er ab Mai 2023 erhältlich sein.

Bisher wurde der Kiosk ausschließlich mit dem Samsung-eigenen Tizen ausgestattet. Die neue Variante ist mit der Windows-10-Generation ausgerüstet und wird mit dem Intel-Prozessor Celeron I3 angeboten. Sie bietet nun eine erweiterte Kompatibilität mit Peripheriegeräten wie Kartenlesern oder Druckern – viele dieser Geräte lassen sich über Tizen bisher nicht ansteuern. Auch für das Remote-Management können kompatible Softwareplattformen genutzt werden.

„Mit kontaktlosen Bestell- und Bezahlmöglichkeiten können die Prozesse in Einzelhandel und Gastronomie effizient sowie kundenfreundlich gestaltet werden“, kommentiert Steven Pollok, Director Display Division bei Samsung Electronics. „Mit unserem Windows-basierten Kioskterminal bieten wir nun weitere Optionen für die direkte Anbindung von Peripheriegeräten.“