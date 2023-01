Auf dem NRF in New York City präsentiert Samsung in dieser Woche erstmals einen Windows-basierten All-in-One Kiosk. Bisher wurden die primär für den Einzelhandel und QSR-Betrieb ausgelegten Selbstbedienungsterminals ausschließlich mit Samsungs proprietärem Tizen-Betriebssystem angeboten. Doch der Markterfolg hielt sich in Grenzen, da Kiosk-Terminals um eine Reihe regionaler Peripheriegeräte wie Kartenleser, Drucker etc ergänzt werden müssen, um im Alltag sinnvoll eingesetzt werden zu können. Doch der Großteil der Peripherie ist nur für Windows-basierte Geräte verfügbar bzw. bei Zahlungsterminals zertifiziert und nicht für das Linux-basierte Samsung-eigene Tizen Betriebssystem.

Jetzt unternimmt Samsung mit einer neuen Windows 10 Generation den zweiten Anlauf im stark fragmentierten und von Einzellösungen dominierten Kioskmarkt. Die neue Samsung Kiosk Windows 10 IoT Enterprise Edition wird mit drei verschiedenen Intel-Prozessoren verfügbar sein (Celeron i3, i5 und i7). In zwei Wochen werden auf der ISE in Barcelona auch europäische Partner erstmals die Windows-Terminals testen können.

Über die Samsung Managed Service Plattform MagicInfo – die auch unabhängig vom MagicInfo CMS gemeinsam mit anderen Softwareplattformen genutzt werden kann – sind die Kiosksysteme auch von der Ferne managebar.