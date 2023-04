In Überlingen am Bodensee geht die Telekom neue Wege, um Mobilfunkstandorte zu suchen: Mit Plakaten und Zeitungsanzeigen sollen potenzielle Vermieter gefunden werden. Wer ein Grundstück oder Dach vermieten will, kann seinen Vorschlag an bodensee-mobilfunk@telekom.de schicken.

Grund für diese ungewöhnliche Aktion: Die Telekom sucht nach eigenen Worten „händeringend“ nach neuen Standorten sucht. Nach wie vor ist sei es schwierig, Vermieter und Stellflächen für Mobilfunkstandorte zu finden.

Besonders kritisch ist die Situation derzeit in Goldbach sowie im Bereich entlang der Nußdorfer Straße. Hier werden neue Mobilfunkstandorte benötigt, um eine Grundversorgung im Innen- und Außenbereich sicherzustellen. Außerdem wird in Oberried, im Bereich der Abzweigung B31n/Gewerbegebiet, ein Standort gesucht. Dieses Gebiet muss die Telekom auch wegen einer Auflage der Bundesnetzagentur versorgen. Die Telekom sucht hier nicht nur für sich, sondern auch für alle Netzbetreiber.

„Der Bedarf nach einer guten Mobilfunkversorgung nimmt weiter zu“, sagt Daniel Eger, kommunaler Ansprechpartner der Telekom in Baden-Württemberg. „Allein im vergangenen Jahr ist der Datenverkehr in unserem Netz wieder um 30 Prozent gestiegen.“ Das Netz muss daher fortlaufend verdichtet werden, um mit den Wünschen der Menschen Schritt zu halten. Um das Internet nicht weiter durch die Suchanfrage zu belasten, ist das Plakat natürlich eine sinnvolle Wahl.