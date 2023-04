The Coffee House ist eine Coffeeshop-Kette mit dreizehn Filialen im Norden Englands. Die Vision der Gründer ist es, die Nummer eins der Region zu werden. Dabei soll jedes einzelne Café den Charakter der jeweiligen Stadt widerspiegeln. Um die Skalierung zu beschleunigen und dabei das lokale Flair jeder Filiale zu unterstreichen, rollte die Kette 2019 ein Digital Signage-System aus. Die Investition lohnte sich: In den vergangenen zwei Jahren konnte The Coffee House sein Wachstum verdoppeln. Die Cloud-basierte Plattform von Signagelive half, die Prozesse schnell in den neuen Filialen zu skalieren.

Das Gründerteam, die Brüder Chris und Steve Shelmerdine, entschieden sich für Outdoor-Displays vor den Filialen sowie Indoor-Displays hinter der Theke. Die Inspiration kam von den großen QSR-Ketten – die Brüder waren beeindruckt davon, wie McDonald’s und Co. cloudbasiertes Digital Signage einsetzten, um mit den Kunden zu kommunizieren und sie über neue Menüpunkte zu informieren. „Und das alles im Stil und mit der Stimme ihrer eigenen Marke“, sagt Chris Shelmerdine. Das war wichtig für die Brüder, denn ihre Expansion sollte nicht auf Kosten des lokalen Coffeeshop-Erlebnisses geschehen.

Verbindung zur Kunden-App

Die Außendisplays nutzt The Coffee Shop jetzt, um ihre Marke in die High Street zu tragen – mit Videos und hochauflösenden Bildern ihres Food- und Kaffeeangebots. Damit ersetzen die Screens jetzt lokale Werbung und Flyer, was die Marketingkosten reduzierte. Für stärkere Kundenbindung verknüpft die Cafékette die Inhalte mit ihrer App: Kunden können über einen QR-Code Punkte einlösen. Damit regt The Coffee Shop die Kunden an, neue Kaffeemischungen und Sondereditionen zu probieren.

Werbefläche für lokale Veranstaltungen

Die Verbindung zur lokalen Gemeinde stärkt die Coffeeshop-Kette, indem sie auch Werbung für Veranstaltungen auf den Displays zeigt. „Das alles“, sagt Chris Shelmerdine, „ist Teil des einzigartigen Angebots unserer Kette. Wenn man möchte, dass die Menschen wieder in die High Street und durch die Ladentüren kommen, muss man mehr bieten als nur Kaffee – man muss ein Erlebnis bieten, das es anderswo nicht gibt.“

Hinter den Theken hängte man vier 32-Zoll-Full-HD-Screens in horizontaler Konfiguration. Die beiden inneren dienen als Menütafeln. Die beiden äußeren zeigen Werbung – von Kaffee- und Food-Videos über neue Menüpunkte bis hin zu speziellen Angebote für die jeweilige Tageszeit. Neuerdings nutzt The Coffee House auch die Proof-of-Play-Funktion von Signagelive, um die Wirkung der Werbung zu messen und zu bewerten.

The Coffee House will weiter expandieren – im Juni dieses Jahres eröffnet die vierzehnte Filiale. Ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell hat für das Team deshalb Priorität. Digital Signage ist ein fester Bestandteil dieses Modells, um die Aussagekraft der Marke The Coffee House zu schärfen.