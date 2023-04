Uber Eats DooH visiert Fastende im Ramadan an

Fast sieben Prozent der Bevölkerung in Großbritannien sind Muslime, in London sind es sogar 15 Prozent. Diese Zielgruppe steuert der Lieferservice Uber Eats gezielt während des Fastenmonats Ramadan an. Eine DooH-Kampagne errechnet den genauen Zeitpunkt des Sonnenuntergangs für jeden einzelne Stadt. Fastende können somit ihre Essenslieferung zum Iftar, der ersten Mahlzeit des Tages, genau terminieren.

Die Werbeagentur Mother erstellte für Uber Eats eine Datenbank mit den sich verschiebenden Sonnenuntergangszeiten in ganz UK. Die Countdown-Anzeige verschiebt sich damit automatisch während des gesamten Ramadans. Die Group-M-Agentur Mediacom übernahm die Mediaplanung. Wegen der höheren Dichte an muslimischen Einwohnern nimmt die Kampagne die britischen Großstädte ins Visier: London, Birmingham, Bristol, Liverpool, Manchester, Leeds und Glasgow.

Auch Tesco kam 2022 die Idee

Die Supermarktkette Tesco startete vergangenes Jahr eine ähnliche Aktion: Eine DooH-Kampagne zeigte leere Teller, die sich bei Sonnenuntergang mit Essen füllten. Darunter stand: „Zu Ehren aller Fastenden füllen sich diese Teller erst, wenn die Sonne untergeht“. Um den Effekt zu verstärken, schaltete Tesco die Kampagne auf nach Osten ausgerichteten Screens. Während die Sonne unterging, konnte man also beobachten, wie langsam das Essen auf die Teller kommt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren Video laden Vimeo immer entsperren

Anzeige